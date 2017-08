Mercato Milan, Niang, Paletta e Gomez fuori: colpa del mercato

Vincenzo Montella ha escluso Niang, Paletta, Gomez e Calabria dall'elenco dei convocati per la partita con lo Shkendija, andata del playoff di Europa League. Per i primi tre ci sono ragioni di mercato, il terzino invece non è al massimo visto che ha lavorato a parte per tre giorni. Ecco la lista: manca anche Sosa, anche lui prossimo alla partenza. PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari. DIFENSORI: Abate, Antonelli, Bonucci, Conti, Gabbia, Musacchio, Rodriguez, Zapata. CENTROCAMPISTI: Bonaventura, Calhanoglu, Kessié, Locatelli, Montolivo. ATTACCANTI: Borini, Cutrone, Silva, Suso.