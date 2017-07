Mercato Milan, Niang libera la numero 7: indizio di mercato?

Dopo la grande prova offerta nel test contro il Bayern Monaco, M'Baye Niang potrebbe ora restare al Milan. L'attaccante francese intanto ha cambiato ufficialmente numero di maglia: liberato il numero 7, avrà il 94 (suo anno di nascita). Dopo aver indossato in rossonero il 19, il 78 e l'11 nelle precedenti stagioni, Niang ha giocato queste ultime amichevoli con la pesante numero 7 che fu di Shevchenko. Una maglia che ora torna libera e potrebbe essere un indizio di mercato. Oltre a Renato Sanches, infatti, Fassone e Mirabelli preparano un altro colpo pesante e il viaggio a Londra per incontrare il potente procuratore Jorge Mendes è stato l'occasione per parlare anche di Diego Costa e Radamel Falcao. La numero 7 è di nuovo libera: pronta per il grande colpo?