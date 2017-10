Mercato Milan, Morata ti ha detto di no per colpa di Torres

In estate il Milan lo ha corteggiato a lungo, le parti sembravano essere molto vicine, ma poi è arrivata la brusca retromarcia di Alvaro Morata, che alla fine si è accasato al Chelsea. Adesso spunta un curioso retroscena di mercato che spiegherebbe il comportamento dell’ex Real Madrid, che avrebbe scelto il club inglese per via del consiglio del suo amico e connazionale Fernando Torres, ex attaccante del Milan (e dei Blues) ora all’Atletico Madrid. La conferma arriva proprio da El Nino, che ha recentemente dichiarato al Daily Star Sport di aver consigliato al suo connazionale i Blues e di essere sempre a sua disposizione per consigli o aiuti di qualsiasi tipo. Stasera al Wanda Metropolitano i due amici saranno di fronte nella sfida tra Atletico Madrid e Chelsea, chissà che Torres non si penta del suo consiglio...