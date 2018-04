Mercato Milan-Morata, era tutto vero: l'agente Bozzo aveva avuto il mandato

Il Milan è stato davvero a un passo da Alvaro Morata. A rivelarlo è una fonte diretta, cioè la Figc, che sul proprio sito ufficiale ha pubblicato una grafica con tutti i contratti di rappresentanza e/o transazione di ciascun club: l'agente dello spagnolo, Beppe Bozzo, compare in questa lista per la trattativa intavolata con l'ex Juve e mai portata a termine. Per questo motivo il procuratore dell'attaccante non ha ricevuto alcun pagamento o retribuzione. Lo spagnolo, infatti, alla fine ha scelto il Chelsea e i rossoneri, poco dopo quella data e ben prima che l'ex attaccante della Juventus chiudesse con i Blues, acquistarono André Silva dal Porto. Poi ad agosto arrivò anche Kalinic mentre, sempre nello stesso periodo, sfumò definitivamente il sogno Aubameyang. La stagione di Morata in Premier League non è stata esaltante dopo un'ottima partenza, ma di sicuro ha fatto meglio dello stesso Kalinic e di André Silva...