Mercato Milan, Montella è in bilico: ecco gli allenatori liberi

La premessa, obbligatoria, è che la società ha ribadito la fiducia in Vincenzo Montella, ma il tecnico del Milan non vince da troppo tempo, gli oltre 200 milioni spesi sul mercato pesano e la pazienza in casa rossonera, come confermato anche da Mirabelli, sta finendo. La partita di domenica prossima contro il Genoa sarà decisiva: se le cose non dovessero andare nel verso giusto, la proprietà cinese potrebbe decidere il primo esonero della sua gestione. Quali potrebbero essere i sostituiti? Ecco tutti gli allenatori (da Milan) attualmente senza panchina...