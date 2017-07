Mercato Milan, la parabola di Mastour: da baby promessa a svincolato

A 15 anni palleggiava a San Siro con Neymar, sembrava che il Milan avesse messo le mani su un fenomeno, e invece la storia di Hachim Mastour con i rossoneri è ufficialmente finita ancora prima di cominciare. A diciannove anni appena compiuti, infatti, il talento originario del Marocco lascia definitivamente i rossoneri. Dopo i flop in prestito Malaga (1 partita e zero gol) e Zwolle (6 partite e zero gol), il Milan ha deciso di non rinnovare il contratto al classe 1998, che fino a un paio di anni fa era ritenuto uno dei giovani più promettenti del calcio europeo. I rossoneri lo avevano strappato al Real Madrid, ma il ragazzo non ha mai debuttato in prima squadra e ora sarà libero di cercarsene un'altra.