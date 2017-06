Mercato Milan, la Curva Sud contro Raiola: "Non si accettano ricatti"

"Non si accettano ricatti...avanti così A.C. Milan" è il testo di uno striscione apparso davanti a Casa Milan. Il riferimento a Mino Raiola e alla questione del rinnovo di Gigio Donnarumma è chiarissimo: "Noi volevamo dimostrare il nostro pensiero - ha dichiarato a MilanNews Giancarlo Capelli, noto come il Barone, storico rappresentante della Curva Sud Milano - Oltre al comunicato oggi ci siamo esposti anche con uno striscione. Siamo stanchi e stufi veramente di questa situazione. Non si può continuare con questo personaggio ormai noto, che fa dei ricatti scandalosi. Noi speriamo che la società definisca al più presto questa situazione per il rinnovo di Donnarumma e poi non abbia più rapporti con questa persona".