Mercato Milan, Deulofeu sbarcato a Milano

Gerard Deulofeu è a Milano: l'esterno spagnolo è atterrato alle 19:25 a Malpensa ed ha pronunciato le prime parole da milanisa in pectore (visto che l'affare non è ancora ufficiale). "Sono contento. Il Milan è un grande club, sono felice di reincontrare Bacca e Suso". Deulofeu (che ha mostrato una sciarpa rossonera con la scritta "Ronaldo" donatagli da un tifoso) arriverà in prestito secco, la firma è prevista dopo le visite mediche che sosterrà alla Clinica La Madonnina.