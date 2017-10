Mercato Milan, dalla Spagna: "Pronti 40 mln per Manu Trigueros"

Le scoppole con Lazio e Samp hanno evidenziato le lacune del nuovo Milan e allora la dirigenza corre ai ripari. Come noto il club di via Aldo Rossi è alla ricerca, per il mercato di gennaio, di un centrocampista che possa far rifiatare lo stakanovista Kessiè e dalla Spagna rimbalzano diverse voci secondo cui il profilo ideale potrebbe essere quello di Manu Trigueros, classe 1991 del Villarreal. Il giocatore spagnolo, che abbina qualità e sostanza, può giocare in tutte le posizioni del centrocampo e secondo il portale web iberico ‘fichajes.com’ è finito nel mirino dei rossoneri, che sarebbero disposti a pagare al Sottomarino Giallo l'intero ammontare della clausola rescissoria: 40 milioni di euro. Una cifra molto importante per un giocatore di sicura prospettiva, ma che quest'anno non potrebbe essere utilizzato in Europa League, visto che l'ha già giocata con il Villarreal, di cui è titolare inamovibile.