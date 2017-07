Mercato Milan, con Mister X sarà il mercato più ricco di sempre

Musacchio, Rodriguez, Borini, Conti, Calhanoglu, Kessie, Donnarumma, Andrè Silva, Bonucci e Biglia: 10 acquisti per 205,5 milioni, senza contare gli ingaggi monstre garantiti a Gigio Donnarumma e allo stesso Bonucci. Il nuovo Milan cinese ha davvero messo mano al portafoglio e quella di Fassone e Mirabelli è già la quarta campagna acquisti più ricca della storia del calcio, ma non è certo finita qui. I rossoneri sono a caccia di un grande attaccante (Belotti, Morata e Aubameyang i candidati) e se lo prenderanno verosimilmente lo pagheranno più di 50 milioni frantumando così il record stabilito dal Real Madrid nel 2009 (anno in cui in Spagna arrivarono Kakà, Ronaldo e Benzema)