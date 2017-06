Mercato Milan, che acquisto! Con Musacchio arriva la dottoressa Irene

Il Milan comincia a mettere le basi per la prossima stagione e il primo colpo sarà il difensore Mateo Musacchio, attualmente al Villarreal. Non un nome che scaldi particolarmente il cuore dei tifosi rossoneri, che però si consolano con la fidanzata dell'argentino, la bellissima Irene Gonzalez Toboso. Modella e chirurgo estetico, Irene infiamma Instagram con scatti mozzafiato in attesa di infiammare anche San Siro.