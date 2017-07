Mercato Milan, Bacca se ne va: l'indizio è social...

L'acquisto di Andrè Silva, la trattativa avanzata per Kalinic, il sogno Aubameyang: per Carlos Bacca nel nuovo Milan non c'è più posto e l'attaccante colombiano sembra essersi rassegnato all'idea di dire addio ai rossoneri. L'indizio arriva dagli account social del giocatore, che ha cancellato praticamente tutte le foto in rossonero dai propri profili Instagram e Facebook e ha 'defollowato' il Milan su Twitter. Bacca, che compirà 31 anni il prossimo 8 settembre, è corteggiato con insistenza dall’Olympique Marsiglia e nelle ultime ore avrebbe aperto ad un trasferimento in Ligue 1 alla corte di Rudi Garcia. Le alternative sarebbero il Siviglia e la Cina, il Milan chiede 25 milioni.