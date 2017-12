Mercato Mercato, Vucinic può tornare in Italia: Foggia sogna

Il mercato di gennaio della Serie B potrebbe regalare una clamorosa operazione amarcord. Secondo il Corriere dello Sport infatti Mirko Vucinic, attaccante 34enne che ha da poco concluso la propria avventura nel campionato arabo con l'Al Jazeera, sarebbe vicino a tornare in Italia per vestire la maglia del...Foggia. Nonostante qualche tempo fa abbia dichiarato di voler finire la carriera al Lecce (dove ha giocato dal 2000 al 2006 collezionando 117 presenze e 37 gol), Vucinic potrebbe "tradire" i suoi vecchi colori: per lui infatti si sono mossi i rossoneri, che lo hanno contattato attraverso il direttore sportivo Luca Nember. In Italia l'attaccante montenegrino ha vestito anche le maglie di Roma e Juventus, con cui ha vinto tre scudetti.