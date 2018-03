Mercato Mercato, ultimo giorno per gli svincolati: Cassano smette?

Ultima chiamata per gli svincolati. Dal primo marzo infatti i giocatori attualmente senza contratto non potranno più firmare per una squadra italiana fino alla prossima estate. Il nome più importante è quello di Antonio Cassano, che continua a dire di voler continuare a giocare ma è rimasto senza squadra e in estate potrebbe definitivamente appendere gli scarpini al chiodo, ma ci sono anche tanti altri ex Serie A e non solo che da domani saranno ufficialmente 'dicoccupati'. Antonio Nocerino è tornato dall'esperienza in MLS e ha sfiorato il Genoa, altri nomi importanti sono quelli di Konko, Rolando Bianchi, Mesto e Mudingayi, mentre all'estero tra gli altri rimangono a piedi Nasri, comunque squalificato dalla Uefa per sei mesi per doping, e Siqueira, che era stato molto vicino al Napoli prima che gli azzurri scegliessero Milic.