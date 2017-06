Mercato Mercato, da Ibra a Balo: la top 11 degli svincolati

Ibra e Balotelli in attacco, Pepe e Terry centrali difensivi, a centrocampo la potenza di Yaya Tourè e le geometrie di Lucas Leiva. Non si tratta di una formazione a caccia della prossima Champions League, ma della top 11 dei giocatori che in giro per l'Europa vedranno il proprio contratto scadere il prossimo 30 giugno: vediamo chi sono...