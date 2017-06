Mercato Cina, nuove regole: gli stranieri costeranno il doppio

In Cina si cambia, mai più spese pazze. Per la sessione estiva 2017 (che si è aperta lunedì) la Federcalcio cinese ha infatti varato una serie di nuove regole di spesa, molto rigide, per i club:

1) - "I club che spenderanno meno di 45 milioni di yuan (5,9 milioni di euro) per l'acquisto di giocatori stranieri - scrive la CFA in un documento ufficiale - o meno di 20 milioni di yuan per l'acquisto di giocatori cinesi, non saranno soggetti a una sovrattassa per il trasferimento dei giocatori. Tuttavia - prosegue la nota - questi club dovranno versare un'importo pari alla loro spesa sul calciomercato su un conto speciale che dovrà essere aperto per lo sviluppo del proprio Settore giovanile".

2) - "I club che spenderanno 45 milioni di yuan o più per acquistare giocatori stranieri - prosegue la CFA - o 20 milioni di yuan per i giocatori cinesi, dovranno versare un importo pari alla loro spesa sul 'Fondo per lo Sviluppo del Calcio cinese', creato per sostenere la crescita dei giovani giocatori locali, promuovere l'attività calcistica di base e le infrastrutture caritatevoli, e in generale per rivitalizzare il calcio cinese".

3) - "Se i club cinesi prenderanno giocatori in prestito dai club stranieri e il costo del prestito sarà inferiore al costo del trasferimento pagato in precedenza dal club che detiene il cartellino del giocatore, questi saranno tenuti a pagare la tassa di trasferimento con un importo determinato sulla base del costo del trasferimento precedente".

Insomma: una vera e propria rivoluzione, soprattutto considerando che nel solo 2016 i club del massimo campionato cinese hanno investito oltre 400 milioni di euro all'estero...