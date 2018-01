Mercato Mercato, 21 occasioni a costo zero per giugno: e che occasioni!

Il mercato di gennaio è appena iniziato, ma le grandi squadre stanno già pianificando le mosse per la sessione estiva. Visti i prezzi folli che girano, saranno molto importanti i colpi a costo zero, come quello che dovrebbe fare la Juve con Emre Can del Liverpool. E proprio in Inghilterra giocano molti dei grandi giocatori che il prossimo 30 giugno andranno in scadenza di contratto e saranno liberi di cambiare squadra: in particolare ne abbiamo scelti 21, 11 dei quali giocano appunto in Premier League (5 al Manchester United). La top 11 dei più "preziosi" l'ha pubblicata il sito Transfermarkt.it sul proprio profilo Twitter, ecco chi sono gli altri...