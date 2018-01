Mercato Menez è del Club America, tifosi impazziti all'aeroporto

Jeremy Menez è un nuovo giocatore del Club America. L'ex Roma e Milan ha deciso di ripartire dal campionato messicano dopo l'avventura in Turchia con l'Antalyaspor e i tifosi l'hanno accolto come un eroe: erano in centinaia all'aeroporto per il numero 20.