Mercato Mascherano all'Hebei Fortune: il saluto del Barcellona

Dopo sette stagioni e mezzo e numerosi trofei (tra i quali quattro campionati e 2 Champions) Javier Mascherano dice addio al Barcellona. Il 33enne argentino andrà in Cina, all'Hebei Fortune: il club blaugrana per salutarlo ha organizzato una cerimonia con il presidente Bartomeu e tutta la squadra. "Il sogno è finito ma è durato più a lungo di quanto avrei pensato. Qui ho trovato uno spettacolare gruppo umano" le parole di Mascherano che non ha trattenuto le lacrime e ha poi abbracciato gli ormai ex compagni.