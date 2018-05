Mercato Marsiglia, Thauvin avverte: "Voglio la Champions"

Dopo che negli ultimi mesi se n'era parlato molto, tornano di moda le voci di un interessamento dell’Inter nei confronti di Florian Thauvin, esterno dell’Olympique Marsiglia protagonista di una stagione super in Ligue 1. Il francese classe 1993, finalista di Europa League con la squadra di Rudi Garcia, ha parlato del proprio futuro ai microfoni di Eurosport.fr, lasciando più che aperta la porta di un possibile addio: "Mi dà fastidio non giocare in Champions League. È un problema. Sono molto contento qui a Marsiglia, ma non escludo nulla riguardo a una mia possibile partenza in estate. Prossimamente prenderò del tempo per riflettere".