Mercato Marchisio, addio alla Juventus: il possibile indizio

Claudio Marchisio con diverse stories su Instagram ha mostrato ai suoi follower di essere diretto in Cina. I tifosi della Juventus si sono allarmati perché questo potrebbe essere un segnale di addio alla squadra bianconera: il centrocampista ha trovato poco spazio in questa stagione e non sarebbe da escludere la partenza soprattutto alla luce della permanenza di Allegri sulla panchina dei Campioni d'Italia. Ma quello di Marchisio potrebbe essere semplicemente un viaggio di piacere, una vacanza.