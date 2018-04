Mercato Manchester City, Guardiola sospende le trattative per il rinnovo

Il suo Manchester City vola verso la conquista della Premier League, ha conquistato la Carling Cup ed è ai quarti di Champions League, ma Pep Guardiola ha deciso di sospendere le trattative per il rinnovo del suo contratto. Nessun allarme comunque per i tifosi dei Citizens: come riporta il Manchester Evening News, infatti, il tecnico spagnolo non vuole alcun tipo di distrazione nell'importantissimo finale di stagione che attende la sua squadra e per questo motivo del suo futuro si parlerà solamente la prossima estate.