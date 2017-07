Mercato Manchester City folle: "57 milioni di euro per Mendy"

Il Manchester City prosegue nella sua seconda campagna acquisti consecutiva all'insegna delle spese folli: dopo aver preso Bernardo Silva (80 milioni, bonus compresi), Ederson (40 milioni) e Walker (55 milioni), il club inglese allenato da Pep Guardiola ha di fatto chiuso per Danilo (arriverà a 30 milioni dal Real Madrid) e Mendy, terzino sinistro in arrivo dal Monaco per 52 milioni di sterline, quasi 58 milioni di euro. Sarà lui il difensore più caro di sempre, superando il record appena battuto dal futuro compagno di squadra Walker. In totale il City arriverà a una spesa di 263 milioni di euro.