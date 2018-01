Mercato Manchester City, arriva Laporte: sarà il difensore più pagato di sempre

Il Manchester United gli ha soffiato l'obiettivo Alexis Sanchez, ma il Manchester City ha trovato comunque il modo di spendere una montagna di soldi anche nel mercato di gennaio. Dopo i 178 milioni spesi in estate per un portiere e tre terzini (Ederson, Mendy, Danilo e Kyle Walker), i Citizens ne investiranno ben 65 per strappare Aymeric Laporte all’Athletic Bilbao. Il difensore centrale classe 1994 era già finito nel mirino di Guardiola nel 2016, ma ora, secondo quanto scrivono in Spagna e Inghilterra, si sarebbe convinto all'affondo decisivo: il club inglese pagherà la clausola rescissoria a quello basco e porterà Laporte all'Etihad per una cifra record, che farà del giocatore del Bilbao il difensore più pagato della storia del calcio. Con buona pace di Mendy, pagato 57 milioni solo qualche mese fa.