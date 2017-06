Mercato Lo Sporting Lisbona a CR7: "Figliolo, cosa aspetti a tornare?"

"Figliolo, torna a casa. Cosa aspetti? E' tardi". Lo Sporting Lisbona chiama Cristiano Ronaldo (che sarebbe intenzionato a lasciare il Real e la Spagna per le accuse di frode fiscale) in maniera ironica sui social. Il club portoghese, nel quale CR7 è cresciuto disputando una stagione in prima squadra nel 2002-03, si prepara dunque a riabbracciare il suo campione... La vicenda Ronaldo ha fatto "muovere" sui social anche Hertha Berlino e Bolton Wanderers: scoprite come.