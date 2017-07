Mercato Li Yonghong da record: nessuno ha mai speso così tanto al primo anno

Quello di Li Yonghong è un mercato da record. Nessuno ha infatti mai speso quanto il n.1 del Milan al primo anno di presidenza come riporta Marca. I rossoneri hanno già portato a termine 10 acquisti per un totale di 209,5 milioni di euro. E non è ancora finita perché il club di via Aldo rossi è alla caccia di una prima punta di livello: la cifra è dunque destinata a salire, e non poco, al netto delle cessioni che per forza di cose verranno effettuate. Per capire la 'forza' dirompente del Diavolo basti pensare che Abramovich al Chelsea si era 'limitato' nel 2003 a operazioni in entrata per 167,5 milioni e Rybolovlev, altro magnate russo, a 160 milioni nel 2013 al Monaco. Al quarto posto troviamo Zhang Jindong che lo scorso anno spese 157,8 milioni per l'Inter. Preceduti Mansur bin Zayd Al Nahyan (Manchester City, 157,3 mln nel 2008), Peter Lim (Valencia, 143,7 mln nel 2015), Nasser Al-Khelaifi (Psg, 107,1 mln nel 2011) e Di Benedetto (Roma, 91,2 mln nel 2011). I tifosi milanisti incrociano le dita: nessuno di questi presidenti/proprietari ha vinto il titolo al primo anno.