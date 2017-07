Mercato Leicester, Mahrez come Perisic: la Roma spera

Ryhad Mahrez sempre più vicino alla Roma. Il talento algerino del Leicester vive di fatto da separato in casa nel ritiro di Hong Kong della squadra inglese, nelle immagini dell'arrivo e degli allenamenti diffuse dal club praticamente non appare e nella foto di squadra è nascosto, in quarta fila, in penombra, in una posizione che non rispecchia il suo ruolo di rilievo nella rosa delle Foxes (Vardy, per esempio, è in prima fila). Il 'Leicester Mercury' ha assicurato che per giocare nella Roma Mahrez sarebbe pronto anche a rinunciare al 30% dello stipendio (4,5 milioni di euro a stagione), ma le parti sono ancora distanti: il Leicester spara alto (50 milioni), la Roma ha offerto 23. I media inglesi assicurano che Monchi stia preparando un'altra offerta di 30 milioni: la trattativa potrebbe essere lunga, ma il giocatore vuole la Champions coi giallorossi.