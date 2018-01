Mercato Lazio, Milinkovic-Savic è a Torino: i tifosi Juve impazziscono

“Cerca casa, ti aspettiamo tra due giorni al JMedical”, “Vieni alla Juve e porta anche tuo fratello”, “Come to Juve”. È bastata un'innocente foto postata da Milinkovic-Savic in compagnia della propria fidanzata a Torino (dove il giocatore si trova per assistere al derby di Coppa Italia che vedrà protagonista suo fratello) per scatenare letteralmente i tifosi bianconeri, che hanno riempito di commenti la foto chiedendo al centrocampista della Lazio di trasferirsi in bianconero. “Vi ha già risposto, non verrà mai alla Juve” risponde un tifoso biancoceleste, mentre un altro, più realisticamente, ricorda ai supporter bianconeri che "Il prezzo di partenza è di 100 milioni”.