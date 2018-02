Mercato Lazio, Luis Alberto rinnova fino al 2022

Lazio, annunciato ufficialmente il rinnovo di contratto fino al 30 giugno 2022 per Luis Alberto che, su Twitter, ha commentato così: "Molto felice di prolungare il mio contratto con la Lazio. Siamo grandi insieme. Tanta voglia di arrivare al meglio in questa stagione. Grazie alla società per la fiducia, a i miei compagni, alla mia famiglia. Forza Lazio!".