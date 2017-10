Mercato La top 11 dei giocatori in scadenza 2018

Pescando tra i giocatori con il contratto in scadenza a giugno 2018 esce una formazione da sogno: a gennaio sarebbero liberi di accordarsi con una squadra che li acquisterebbe pagando nulla di cartellino. E pensare che in panchina ci sarebbe posto per nomi come Barkley (Everton), Herrera (United), Gabi (Atletico Madrid9, Robben e Ribery (Bayern Monaco), Ibrahimovic (Manchester United)....