Mercato L'Inter e i grandi colpi italiani: 90 miliardi per Vieri. E Ventola ne costò 40

Per Gagliardini all'Inter è quasi fatta e il suo acquisto, per una cifra che balla intorno ai 25 milioni, rimanda al passato, quando nell'era Moratti gli investimenti per i grandi talenti italiani erano abituali. Uno su tutti, ovviamente: Christian Vieri, pagato 90 miliardi di lire alla Lazio nel 1999. L'anno prima dal Bari arrivò Nicola Ventola, pagato quasi 40: non ha avuto lo stesso rendimento di Bobo. Ecco, dunque, gli italiani più "cari" acquistati dai nerazzurri negli ultimi 20 anni (in ordine di prezzo): si va dagli idoli Toldo (55 miliardi di lire alla Fiorentina nel 2001) e Materazzi (20 miliardi al Perugia nello stesso anno) ai più recenti Eder (già naturalizzato e costato 13 milioni lo scorso inverno) e Candreva (25 milioni alla Lazio), passando per i mai amati Cannavaro (23 milioni dal Parma) e Coco (22 milioni dal Milan) o per i mai "esplosi" Pazzini e Ranocchia. Manca Pirlo, che del resto fu preso per pochi soldi dal Brescia e poi ceduto al Milan...