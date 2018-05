L'agente di Buffon: "Felici di vederlo a Parigi"

è un affare che si farà, ormai non sembrano esserci più dubbi. L'ormai ex portiere dellanon ha ancora rilasciato nessuna dichiarzione ufficiale ( si attende anche la sentenza della Uefa ) sulla sua volontà o meno di proseguire con il calcio giocato, ma a diradare le nubi riguardo al suo futuro ci ha pensato il suo agente,: "Saremmo molto felici che Gigi vada a Parigi nella prossima stagione" ha detto.L'accordo su durata del contratto e ingaggio sarebbe già stato trovato e Buffon avrebbe anche la certezza di essere il titolare della squadra in, con buona pace di, che potrebbe fare le valigie e sostituireal