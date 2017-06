Mercato Keita, Morata e Donnarumma: nasce l'EuroMilan del futuro

4 punti fermi: Donnarumma, Romagnoli, Bonaventura e Suso. Su questi quattro pilastri, con l'aggiunta di capitan Abate, si poggerà il nuovo Milan cinese che si prepara a tornare in Europa dopo anni di assenza, ma chi arriverà per completare una rosa che dovrà essere molto lunga per affrontare al meglio la stagione? In difesa è ormai quasi fatta per l'arrivo di Musacchio dal Villarreal, mentre per il terzino sinistro sono avviati i contatti con Rodriguez del Wolfsburg. A centrocampo, sfumata l'ipotesi Fabregas, sempre dal Wolfsburg potrebbe arrivare il brasiliano Luiz Gustavo, mentre Kessiè sembra già aver scelto i rossoneri (all'Atalanta andranno 28 milioni). In attacco i fuochi d'artificio: a completare il tridente con Suso arriverebbero Keita dalla Lazio (ma bisognerà convincere Lotito) e Alvaro Morata dal Real. L'attaccante spagnolo è in rotta con Zidane, ma piace tantissimo anche al Chelsea di Conte, che a differenza del Milan giocherà la Champions.