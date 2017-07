Mercato Juventus, Raiola a colloquio con Allegri

Dopo la vittoria sul Psg, ospite inatteso per la Juventus all'hotel The St.Regis Bal Harbour Resort di Miami: Mino Raiola. Il procuratore di Ibrahimovic, Pogba, Donnarumma, Verratti ma soprattutto - parlando di bianconeri - Matuidi ha parlato con Allegri: forse si è anche affrontato il discorso proprio per il centrocampista dei parigini che piace a Marotta e Paratici.