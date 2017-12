Mercato Juventus, quasi impossibile il riscatto di Howedes

Finora è rimasto praticamente un oggetto misterioso, al contrario delle aspettative estive: Benedikt Höwedes il campo l'ha visto sola una volta, lo scorso 26 novembre nel 3-0 al Crotone. Allora il difensore tedesco fu schierato titolare da Allegri, che poi non ha avuto altre opportunità di vederlo all'opera a causa di una lesione al retto femorale della coscia destra che lo terrà fuori almeno fino a metà gennaio. Considerato che il riscatto obbigatorio dallo Schalke 04 è fissato al raggiungimento delle 25 presenze, questa eventualità appare ormai quasi impossibile: al ritorno in campo dopo la pausa di gennaio, Höwedes avrà infatti a disposizione 28 gare nel migliore dei casi, qualora i bianconeri arrivino fino all'ultimo atto sia in Coppa Italia che in Champions League. Di queste dovrebbe giocarne almeno 24, ipotesi che definire complicata è un eufemismo. Chissà però che a fine stagione i due club non possano accordarsi in maniera diversa, in modo da consentire al tedesco di rimanere a Torino nella stagione 2018/2019.