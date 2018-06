Mercato Juventus, Pjanic e il like pro-Barcellona: "Fake news"

Sport di oggi lancia il casting per il centrocampo del Barcellona: tra i nomi, anche Miralem Pjanic giudicato "obiettivo aperto" dal quotidiano spagnolo. La notizia, ripresa da una pagina Instagram, si merita il like del centrocampista bosniaco, giudicato però incedibile dalla Juventus. Poche ore dopo, lo stesso Pjanic smentisce tutto: "Mamma mia, per un like a una foto. Nemmeno avevo letto cosa c'era scritto. Fake news".