Mercato Juventus, offerto Digne: può essere il sostituto di Alex Sandro

Rebus Alex Sandro per il calciomercato estivo della Juventus. L'esterno brasiliano, in scadenza di contratto nel 2020, continua a non fornire segnali incoraggianti in chiave rinnovo (le sirene della Premier lo chiamano) e in casa bianconera cominciano a pensare ad un eventuale sostituto. Il profilo ideale è quello di un giocatore giovane, d'esperienza internazionale e possibilmente low cost e il nome giusto potrebbe essere quello di Lucas Digne. Il terzino ex Roma negli ultimi due anni a Barcellona ha giocato con il contagocce (18 presenze) e stando a quanto scrivono in Spagna vorrebbe cambiare aria: per questo motivo uno dei suoi intermediari l'ha offerto alla Juventus. L'operazione si potrebbe impostare anche sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 25 milioni (il Barça lo pagò 20 dal Psg), ma tutto dipende da cosa deciderà di fare Alex Sandro, che i bianconeri vorrebbero trattenere. Sull'altra fascia, invece, i giochi sono già fatti: Asamoah andrà all'Inter e al suo posto arriverà Spinazzola dall'Atalanta.