Mercato Juventus, non sarà questa la nuova villa di Cristiano Ronaldo

In passato è stata la casa di Zinedine Zidane e Fabio Cannavaro e si è detto che ora potrebbe divntare la nuova abitazione di Cristiano Ronaldo una volta diventato un nuovo giocatore della Juventus: sul web il tam-tam è già partito, la villa di 1700mq che vedete nelle foto è in gestione all'agenzia immobiliare Cesare Furbatto di Torino. Notizia da smentire: sembra in realtà che la villa sia sotto sequestro per il crack di Ramondetti (storico proprietario del Cambio di Torino).