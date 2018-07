Juventus, Marcelo a Cristiano Ronaldo: "Presto saremo di nuovo insieme"

Lungo post su Instagram ( dove già ieri aveva lanciato messaggi ) di Marcelo che saluta così Cristiano Ronaldo: "Non pensavo sarebbe arrivato questo giorno, quasi nove anni di vittorie e sconfitte, giorni meravigliosi. Ho imparato molto da te e dalla tua dedizione e auguro il meglio a te e alla tua famiglia. Sono orgoglioso di aver giocato con te non tanto perché sei il calciatore più grande ma per la persona che sei". Poi, una frase che sfuma le parole di addio: "Presto saremo di nuovo insieme". Il terzino brasiliano sembra così avvalorare l'ipotesi di un approdo alla Juventus, come vi avevamo riferito in anteprima martedì , in caso di addio di Alex Sandro.