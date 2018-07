Mercato Juventus, like di Marcelo: indizio di mercato?

Indizio di mercato o gesto di amicizia? Dell'interesse della Juventus per Marcelo avevamo già parlato, dell'interesse di Marcelo per la Juve non si sapeva ancora molto. Ma adesso è il terzino sinistro brasiliano a dare un segnale, visto che su Instagram ha cominciato a seguire il profilo del club bianconero. Forse solo per avere notizie dirette di Cristiano Ronaldo, o magari perché sta per raggiungerlo...