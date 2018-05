Mercato Juventus, colpo dalla cantera del Barça: Oriol Busquets

Il contratto con il club azulgrana scade il 30 giugno, il quotidiano catalano spiega che il giocatore ha tutte le caratteristiche per approdare nella prima squadra del Barça, ma che dal giorno del suo infortunio al ginocchio sinistro rimediato a febbraio, ha ricevuto più offerte dalle altre società che dal Barcellona. In realtà la trattativa per il rinnovo è in piedi, ma la firma non arriva e per "MD" la Juventus conta di portare a Torino il giocatore