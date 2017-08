Mercato Juve, Marotta studia un altro colpo alla Pogba...

Il mercato 2017 non è ancora finito, ma la Juventus guarda già al futuro. Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese Independent, i bianconeri sarebbero infatti in pole position per portare a Torino al termine della stagione Marcus McGuane, uno dei talenti più scintillanti dell’academy dell’Arsenal. Il centrocampista classe 1999, che ha già all’attivo 14 presenze con le nazionali giovanili inglesi, ha il contratto in scadenza al termine della stagione e il rinnovo, secondo il tabloid inglese, sarebbe in alto mare. La Juventus, scrivono in Inghilterra, è nettamente favorita sulla concorrenza per strappare il gioiello inglese all’Arsenal. Su McGuane ci sono anche Manchester United, City e Napoli, ma i bianconeri sono pronti a mettere a segno un altro colpo alla Pogba.