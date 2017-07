Mercato Juve, dalle cessioni una miniera d'oro: ora il grande colpo

"C'è ancora un mese di tempo per migliorare la squadra" ha dichiarato Allegri alla vigilia della sfida di ICC con la Roma, ma ha dimenticato di dire che ci sono pronti anche 60 milioni. E' quanto ha guadagnato la Juventus dalle cessioni effettuate in questo mercato, a riportarlo è 'Calcio e Finanza', che fa un riassunto dei movimenti in uscita dei bianconeri: Leonardo Bonucci (al Milan per 42 milioni, plusvalenza di 39,5), Francesco Cassata (al Sassuolo per 7 milioni, plusvalenza di 6,6), Neto (al Valencia per 6 milioni, plusvalenza di 4,7) e Filippo Romagna (al Cagliari per 7,6 milioni, plusvalenza di 7,6 milioni). In tutto fanno 58,4 milioni, una vera e propria miniera d'oro da investire per l'ultimo grande colpo del mercato bianconero.