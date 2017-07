Juve, Bonucci va via? No problem, senza di lui solo vittorie

Leonardo Bonucci sempre più vicino al Milan (che per lui ha pronto un contratto da 6,5 milioni a stagione più bonus), ma i tifosi juventini non sembrano disperati all'idea di veder partire il centrale azzurro e a giudicare dai numeri hanno ragione. Nelle 12 gare giocate senza Bonucci lo scorso anno i bianconeri infatti non hanno mai perso, vincendo in 11 occasioni e pareggiando solo una volta (proprio contro il Milan in Supercoppa...)

Il dettaglio: 27 agosto: Lazio-Juventus 0-1

21 settembre: Juventus-Cagliari 4-0

3 dicembre: Juventus-Atalanta 3-1

11 dicembre: Torino-Juventus 1-3

17 dicembre: Juventus-Roma 1-0

8 gennaio: Juventus-Bologna 3-0

19 marzo: Sampdoria-Juventus 0-1

15 aprile: Pescara-Juventus 0-2

27 maggio: Bologna-Juventus 1-2

7 dicembre: Juventus-Dinamo Zagabria 2-0 - Champions League

22 febbraio: Porto-Juventus 0-2 - Champions League

23 dicembre: Juventus-Milan 1-1 dopo i minuti regolamentari 3-4 per i rossoneri dopo i calci di rigore