Mercato Juve, altra beffa all'Inter? In Spagna: "Bianconeri su Rafinha"

Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, la Juventus starebbe pensando a una nuova beffa ai danni dell'Inter: dopo aver prelevato Cancelo dal Valencia per 40 milioni, i bianconeri ora starebbero valutando di presentare al Barcellona un'offerta per Rafinha, trequartista brasiliano per cui il club nerazzurro non ha esercitato entro il 30 giugno il diritto di riscatto fissato a 35 milioni (più tre di bonus) e che è rientrato al Barcellona. Mazinho, padre del giocatore, nei giorni scorsi aveva parlato di "altre offerte dall'Italia" senza specificarne la provenienza.