Mercato Inter, Zaccardo chiama Spalletti: "Sarebbe un onore"

"Io all'Inter? Sarebbe un onore e un piacere indossare una maglia così prestigiosa". Parole e musica di Cristian Zaccardo, intervistato in esclusiva dai colleghi di SportMediaset: "A oggi non c'è niente di ufficiale, ma se dovesse accadere di andare in un grande club come l'Inter sarebbe fantastico. Non ho più l’età di un ragazzino ma sto bene e con la mia esperienza posso aiutare i più giovani: altri due anni posso farli ancora a buon livello". Zaccardo, campione del mondo nel 2006, è svincolato dopo l'ultima stagione da 23 presenze in Serie B con il Vicenza e sarebbe una valida aggiunta al reparto arretrato di Spalletti, che dopo il mercato ha ora a disposizione i soli Skriniar, Miranda e Ranocchia, oltre al giovane Vanheusd.