Inter, Wanda 'avverte' Ausilio: "O rinnovo o partenza"

Campionato finito, calciomercato al via e per Mauro Icardi è già tempo dell'ennesimo rinnovo di contratto. Conquistata finalmente la Champions League con la maglia dell'Inter, non sembravano esserci più dubbi sulla permanenza di Maurito a Milano, ma la moglie e agente, Wanda Nara, non è della stessa idea: "Ci sono alcuni grandi club che pagherebbero la clausola rescissoria, che è molto alta (110 milioni di euro, ndr), ma per un giocatore come Mauro, considerando i numeri che circolano nel mondo del calcio, non è neanche così pazza" ha detto ai microfoni di Radio Metro.

"Ci sono molti club che stanno facendo pressioni, ma la priorità è l’Inter" aggiunge poi Wanda, che non fa mai i nomi delle squadre facendo così capire il suo reale scopo, ovvero quello di ottenere un altro ricco ritocco di stipendio per il marito. "Ci sarà un incontro con il Direttore Sportivo (Ausilio, ndr) - spiega l'ex showgirl argentina - la mia priorità oggi è vedere di restare qui. Mi dà fastidio quando sottovalutano Mauro e dicono che non rende per colpa della moglie… Mi sembra assurdo, lo stanno cercando le tre migliori squadre del mondo. Stiamo vedendo quello che fa con l’Inter, c’è una situazione di rinnovo o partenza per Mauro, la mia priorità è quella di rimanere a Milano per risolvere queste cose e poi fare una vacanza. Mauro ha bisogno di riposo“.