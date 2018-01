Mercato Inter, torna Biabiany: Stramaccioni lo ha tagliato

Mentre l'Inter cerca sul mercato l'occasione low cost per migliorare la propria rosa, dallo Sparta Praga dell'ex tecnico Stramaccioni arriva un "regalo" imprevisto e indesiderato: Jonathan Biabiany. L’esterno francese è infatti uno dei tre giocatori tagliati per il ritiro invernale della formazione di Strama e dunque si prepara a tornare a Milano. Lo Sparta ha annunciato che la decisione è dovuta all’intenzione di “ridurre la rosa in vista dell’unica competizione che sarà disputata dalla squadra in primavera e vista anche la complessità della situazione economica relativa ai giocatori”. Praticamente, un comunicato ufficiale sull’intenzione di non riscattare l’esterno dai nerazzurri, che lo avevano ceduto in prestito la scorsa estate.