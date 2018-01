Mercato Inter, torna Biabiany? Con lo Sparta è guerra

Mentre l'Inter cerca sul mercato l'occasione per migliorare la propria rosa, dallo Sparta Praga dell'ex tecnico Stramaccioni potrebbe arrivare un "regalo" imprevisto e indesiderato: Jonathan Biabiany. L’esterno francese, in prestito al club ceco, ha infatti denunciato alla Fifa lo Sparta Praga perché messo fuori squadra senza un motivo in attesa di una decisione definitiva sul suo futuro. Biabiany non è stato convocato per il ritiro invernale a Benahavis, in Spagna e ha quindi deciso di appellarsi attraversi i suoi legali alla FIFPro, l'associazione internazionale che tutela i calciatori professionistici, denunciando una "grave violazione dei diritti fondamentali del giocatore". Secondo i legali del francese lo Sparta starebbe spingendo il calciatore ad una rescissione consensuale del prestito, valido fino al termine della stagione.