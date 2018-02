Mercato Inter, Skriniar chiude il mercato: "Un onore essere qui"

"Ad attrarmi maggiormente sono Real e Barcellona, ma anche i club di Manchester. Preferirei la Premier League ma una cosa è certa: andrei solo dove potrei trovare spazio, non se mi dicessero che partirei dalla panchina". Queste le dichiarazioni che Milan Skriniar avrebbe rilasciato al quotidiano slovacco Sport, ma il difensore dell'Inter smentisce di aver detto queste parole, attribuisce l'errore ad una traduzione sbagliata e sul proprio profilo Instagram manda un messaggio a tutti i tifosi nerazzurri: "Non ho mai detto né pensato di andare via, per me è un grande onore essere qui, chi ha tradotto dallo slovacco ha sbagliato".